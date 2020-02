Sturm richtet in Gladbeck weniger Schäden an als befürchtet

Sturm „Sabine“ hat in Gladbeck nicht so viele Schäden angerichtet, wie zunächst befürchtet. Aber auch am Montagmorgen kommt es immer wieder zu einzelnen Sturmböen. Bis zum Montagmorgen ist die Feuerwehr wegen des Sturms „Sabine“ 15-mal ausgerückt. „Es gab keine Verletzten und auch keine größeren Sachschäden“, so Feuerwehrmann Georg Fragemann, der am Montag die Einsätze leitet. „In Gladbeck haben wir Glück gehabt.“

Etwa ab Mitternacht war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Sie rückte vor allem wegen heruntergestürzten Dachpfannen und herabgefallenen Ästen aus. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten.

nach orkan sabine- diese regionalbahnen in nrw fahren wiederAuch am Montag gebe es noch einige lose Äste, die in den Bäumen hingen. Die Feuerwehr sperrt entsprechende Stellen mit Flatterbändern ab. Ebenso die Stellen, an denen Dachziegel heruntergestürzt sind. „Lose Dachpfannen legen wir wieder richtig hin und sperren die Stellen ab, so dass niemand mehr dort hergeht“, berichtet Fragemann.

Der Sturm fegte auch größere Blumenkästen um, wie hier an der Goethestraße. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Feuerwehr ist auf weitere Einsätze vorbereitet

„Heute werden wir viel mit Aufräumarbeiten beschäftigt sein“, so Fragemann. Die Feuerwehr ist auch für den Montag auf weitere Einsätze vorbereitet. „Zwischendurch kommen immer wieder Böen. Das sind die gefährlichen, die haben die meiste Kraft“, so Fragemann.

Wegen eines umgestürzten Bauzaunes am Möbelparadies Tacke ist derzeit die Straße Bramsfeld/Wielandstraße gesperrt.