Streichquartett „Blue Velvet“ spielt in Gladbeck Filmmusik

Gladbeck. Das Streichquartett „Blue Velvet“ tritt am Sonntag, 9. August, auf dem Festplatz in Gladbeck auf. Gespielt wird ab 11 Uhr Filmmusik.

Das Streichquartett „Blue Velvet“ tritt am Sonntag, 9. August, 11 Uhr, auf dem Festplatz an der Horster Straße/ Einfahrt Bergmannstraße in Gladbeck auf und nimmt die Gäste mit auf eine Reise durch die Filmmusik. Von „James Bond“ und „Pulp Fiction“ über „Schindlers Liste“ bis hin zu „Die fabelhafte Welt der Amélie“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, so die Ankündigung.

Dabei geben die vier professionellen Musiker mit Virtuosität und Brillanz jedem Stück eine individuelle Note und begeistern durch Charme, Können und einer unbestrittenen Livepräsenz.

Eine vorherige Kartenreservierung ist nötig

Der Eintritt kostet zehn Euro. Auch diese Veranstaltung auf dem Festplatz wird von der Sparkasse Gladbeck unterstützt. Eine Kartenreservierung per E-Mail an karen.wesselborg@stadt-gladbeck.de unter Angabe der üblichen Personendaten ist auch bei dieser Veranstaltung erforderlich.

Am Samstag, 1. August, 10 bis 13 Uhr, können die reservierten Tickets dann an den Kassenschaltern der Mathias-Jakobs-Stadthalle abgeholt werden. Um Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren wird darum gebeten, das Eintrittsgeld passend mitzubringen.