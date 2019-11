Gladbeck. Soiree des Jazzclubs Gladbeck stieß bei Musik-Fans in der Mathias-Jakobs-Stadthalle auf eine starke Resonanz. Das Publikum verlangte Zugaben.

Standing Ovations für die Lohmann Rhythm & Blues Kapelle

Kaum jemanden hielt es bei der jüngsten Soiree im Foyer der Mathias-Jakobs-Stadthalle auf den Stühlen: Da wippten die Musik-Fans, sie klatschten mit und tanzten zum Sound der Lohmann Rhythm & Blues Kapelle. Der Jazzclub Gladbeck hatte die Band engagiert. Erst nach einer ganzen Reihe von Zugaben konnten die mit dem Publikum äußerst glücklichen Musiker den Heimweg nach Bielefeld antreten.

Tanzbarer Rhythm & Blues, wie er von den 40er bis in die 60er Jahre in Musikboxen und Flüsterkneipen gespielt wurde, begeisterte das Publikum. „Einige Gäste sprachen sogar vom Stimmungs-Highlight des Jahres“, so Marvin Wetekam, Vorsitzender des Jazzclubs.

Er fand: „Schon die ersten, etwas langsameren Stücke gingen unter die Haut. Vor allem Holger, ein hervorragender Gitarrist, dessen Soli manchmal Erinnerungen an Duane Eddy and His Twanging Guitar aufkommen ließen, und der starke Bläsersatz sind hervorzuheben, ohne die anderen Mitglieder der Band abzuwerten.“

Die „Lohmänner“, das sind: Holger (Gitarre), Wolfgang (Bass), Jens (Trompete), Sven (Keyboards), Matthes (Saxophon), Olli (Gesang), Michael (Posaune) und Mischa (Schlagzeug). Die achtköpfige Kapelle beeindruckte als eine durch und durch harmonische Formation; Oli Lohmann überzeugte nicht nur als Sänger, sondern er führte zudem mit viel Freunde und Energie durch das Programm. Dabei ging er auch auf die Entstehung und den Inhalt der Songs ein.

„Caledonia“ und „Let The Good Times Roll“ von Louis Jordan, der „Domino Twist“ von Fats Domino, „Sitting In The La La“ von Lee Dorsey oder „At The Party“ von Igor Prada seien nur beispielhaft angeführt für die Hits, die in einer hervorragenden Performance dargeboten wurden von einer achtköpfigen Band in der klassischen Besetzung mit knalligem Bläsersatz – wie damals. Marvin Wetekam: „Das war ein ganz besonderes Konzert, voller heißer, klassischer und aktueller Rhythm-and-Blues-, Blues-, Swing-, Soul- und Rock´n´Roll-Nummern bis hin zur Surfmusic – alles, was gute Laune und Stimmung macht, war dabei.“

Marvin Wetekam: „Eine Polonaise mit Musikern und Zuschauern haben wir auch nicht alle Tage“

Der Clubvorsitzende freute sich: „Eine Polonaise mit Musikern der Band und vielen Zuschauern im Foyer der Stadthalle Gladbeck, das haben wir auch nicht alle Tage. Ein ganz klares Zeichen für ein sehr gelungenes Konzert, das sowohl die Lohmann R&B Kapelle als auch unser Publikum glücklich gemacht hat.“