Im vergangenen Jahr brach eine Gruppe Radler zu Beginn der Aktion am Willy-Brandt-Platz zu einer Tour zum Revierpark Nienhausen auf.

Stadtradeln Stadtradeln: Aktion in Gladbeck startet am 5. September

Gladbeck. Bis zum 25. September sind alle Gladbecker wieder dazu aufgerufen, mit dem Fahrrad viele Kilometer zu fahren. Die Aktion Stadtradeln startet.

Das diesjährige Stadtradeln musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun aber steht ein neuer Termin: Am Samstag, 5. September, startet der dreiwöchige Aktionszeitraum in Gladbeck und weiteren Ruhrgebietskommunen.

Bis zum 25. September sind dann alle Gladbecker Bürger wieder dazu aufgerufen, mit dem Fahrrad fleißig viele Kilometer zu fahren und die Kilometer für die Stadt unter der Stadtradeln-Homepage einzutragen. Eine Anmeldung ist unter www.stadtradeln.de möglich.

Gerade in Zeiten von Corona ist das Fahrrad eine Alternative

Auf der Stadtradeln-Homepage werden später auch weitere Infos zu angebotenen Touren zu finden sein. Gerade in diesen besonderen Zeiten ist das Fahrrad eine Alternative zum motorisierten Verkehr, so die Stadtverwaltung. Mit dem Stadtradeln will die Stadt Gladbeck für den Radverkehr werben.

Zur Beantwortung von Fragen zum Stadtradeln stehen Klaas Rudy (02043/99-2388, E-Mail: klaas.rudy@stadt-gladbeck.de) und Marian Osterhoff (02043/99-2303, E-Mail: marian.osterhoff@stadt-gladbeck.de) aus der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck zur Verfügung.