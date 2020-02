Bürgermeister Ulrich Roland reagiert am Donnerstagnachmittag auf die Kritik, die sich zur Informationspolitik der Stadt in Sachen islamisches Wohnheim artikuliert hat. „Diese Kritik wird nachvollzogen“, so der Bürgermeister.

In seinem Schreiben an die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses beantragt Roland weiter, das Thema auf die öffentliche Tagesordnung der Ausschusssitzung am 17. Februar zu setzen. Bisherige Planungen und Inhalte des Projektes sollen dann vorgestellt werden.