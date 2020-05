Stadt: Maskenpflicht gilt für den gesamten Wochenmarkt

Auch auf dem Wochenmarkt in Gladbeck gilt Mundschutzpflicht. Dieses Bild ist entstanden, als die Pflicht noch nicht galt.

Gladbeck. Im gesamten Bereich des Marktes in Gladbeck ist eine Mund-Nase-Maske vorgeschrieben. Stadt empfiehlt Maske auch im zentralen Teil der Innenstadt.

Die Pflicht, Mund und Nase an zahlreichen öffentlichen Orten zu bedecken gilt auch auf dem Gladbecker Wochenmarkt. Darauf weist die Stadtverwaltung noch einmal hin. Denn: Vielen Besuchern des Marktes sei nicht klar: Dieser erstrecke sich von der Horster Straße bis zum Marktplatz.

Im gesamten Marktbereich ist laut Coronaschutzverordnung das Tragen einer textilen Mund-Nase-Bedeckung oder eines Schals beziehungsweise eines Tuchs verpflichtend, so die Stadtverwaltung. Im zentralen Teil der Innenstadt zwischen Rathaus, Humboldtstraße, Oberhof und Wilhelmstraße empfiehlt die Stadt ebenfalls, generell einen Mundschutz zu tragen. Ziel ist, die Ansteckungsgefahr in zentralen Bereichen des öffentlichen Lebens, in denen das Abstandsgebot von 1,5 Metern nur schwer oder gar nicht umsetzbar ist, weiter zu reduzieren.