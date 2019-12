Sieger nehmen am Landesentscheid teil

Der Heimat-Preis soll vergeben werden für Projekte, die u. a. Stadtgeschichte und kulturelles Erbe sichtbar machen, die Attraktivität der Stadt steigern, innovativ sind und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Die Preise werden am 15. Januar im Museum der Stadt in Wittringen vergeben. Die Siedlergemeinschaft Rentfort und die Zeitungs-AG der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule können sich nicht nur über das Preisgeld freuen. Mit ihren Projekten nehmen sie auch am L andesentscheid teil.