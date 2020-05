Service-Samstag beim ZBG: Abgabe von Abfällen nur mit Termin

Der ZBG hat am Dienstag erstmals wieder seinen Wertstoffhof geöffnet. ZBG-Mitarbeiter Sebastian Körner überprüfte die Anmeldung eines Fahrzeuges mit Abfall.

Gladbeck. Am Samstag steht der nächste Service-Samstag am Zentralen Betriebshof Gladbeck an. Wer etwas abgeben möchte, braucht einen Termin.

Auch wer am Service-Samstag etwas beim Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) abgeben möchte, muss vorher unter 992466 einen Termin vereinbaren. Darauf weist der ZBG hin. Wer ohne Termin erscheint, wird abgewiesen.

Schadstoffhaltige Abfälle können nicht abgegeben werden, der Umweltbrummi steht nicht bereit. Den Service-Samstag können nur Gladbecker nutzen. Kontrollen an der Einlassstelle sind möglich, so der ZBG weiter. Der nächste Service-Samstag findet am 16. Mai zwischen 9 und 13 Uhr statt.