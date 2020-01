Seit 2002 empfängt der DGB traditionell in Gladbeck

Mitglieder, Betriebs- und Personalräte, Bundes- und Landespolitiker, Bürgermeister sowie Vertreter von Verbänden und Gewerkschaften kamen am Freitagabend in die Gladbecker Stadthalle.

Seit 2002 empfängt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dort traditionell zum neuen Jahr.

Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland erinnerte in seinem Grußwort rund ein Jahr nach dem Abschied vom Steinkohle-Bergbau in Deutschland auch an die Ewigkeitswerte, die vom Bergbau ausgingen, darunter Toleranz, Ehrlichkeit und soziale Gerechtigkeit. „Es muss uns gelingen, die Gesellschaft zusammenzuhalten“, sagte er.