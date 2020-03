Schon mehr als 2000 Anmeldungen für „Gladbeck putzt“

Gladbecker sind wieder zur Teilnahme an der jährlichen Putzaktion aufgerufen. Julia sowie ihre Eltern Gabriele und Thomas Lübbers machten im vergangenen Jahr mit.

Gladbeck. Am 28. März heißt es wieder „Gladbeck putzt“. Bürger können dann Müll sammeln, reinigen und fegen. Mehr als 2000 haben sich bisher angemeldet.

Mehr als 2000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben sich bis jetzt zum 18. Gladbecker Frühjahrsputz angemeldet. Das ist zwar noch kein Rekord, aber bis zur Veranstaltung dauert es noch knapp drei Wochen, und der ZBG hofft auf viele weitere Anmeldungen.

Besonderes Interesse zeigen in diesem Jahr wieder Schulen und Kindergärten. Auch zahlreiche Einzelpersonen und kleine private Gruppen sind mit dabei, die sich aktiv für ein sauberes Gladbeck einsetzen möchten.

Die Teilnehmer bekommen Müllsäcke und Handschuhe

Ausgestattet wird jeder Teilnehmer rechtzeitig mit Säcken und Handschuhen. Orte, an denen Müll gesammelt wird, können sich die Helfer selbst aussuchen. Parkanlagen und Spielplätze können ebenso dazu gehören wie etwa Straßenzüge und öffentliche Grünflächen.

Als Dankeschön für die Teilnahme an der Aktion „Gladbeck putzt“ lädt der ZBG alle Helferinnen und Helfer im Anschluss an die Putzaktion von 14 bis 16.30 Uhr zu einer Besenparty auf dem Betriebshof an der Wilhelmstraße ein. Dort soll der Tag bei einem Imbiss, selbstgebackenen Waffeln, Getränken und netten Gesprächen ausklingen.

Wer noch mitmachen möchte, kann sich bis zum 13. März beim ZBG per E-Mail unter zbg@zb-gladbeck.de, telefonisch unter der Rufnummer 992799 oder per Fax unter der Nummer 991390 anmelden. Ansprechpartner für Fragen rund um die Aktion „Gladbeck putzt“ sind Kornelia Rinus-Schaaf und Christian Tenk.