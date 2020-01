Gladbeck. Viele Bahnpendler in Gladbeck ärgern sich über Verspätungen und Zugausfälle. Jetzt kündigt der Betreiber Abellio ein Stabilisierungskonzept an.

S 9: So will Abellio Zugausfälle und Verspätungen beheben

Für Bahnpendler, die die S-Bahn-Linie 9 nutzen, scheint es gute Nachrichten zu geben. Etliche Pendler hatten sich zuletzt bei der WAZ Gladbeck über Zugausfälle und Verspätungen bei der S 9 beschwert. Jetzt kündigt Betreiber Abellio ein Stabilisierungskonzept an.

Auf der S-Bahn-Linie 9 (Haltern-Gladbeck-Bottrop-Essen-Wuppertal) hat Abellio die Verspätungen und Zugausfälle seit der Fahrplanumstellung im Dezember gemeinsam mit dem Verkehrsverbund und dem Netzbetreiber DB Netz analysiert. Ein Ergebnis: Störungen an der Infrastruktur und Kinderkrankheiten an den neuen Fahrzeugen sind Ursache für Verspätungen, die im Fahrtverlauf nur begrenzt reduziert werden können.

Es gibt mehrere Gründe für die Verspätungen

Durch die eingleisigen Abschnitte etwa zwischen Bottrop und Essen-Dellwig, der Streckenauslastung im Knoten Essen und das noch nicht reibungslose Zusammenspiel zwischen Strecke, Technik und Personal schaukeln sich zunächst geringe Verspätungen auf.

Immer noch müssen S-Bahnen vorzeitig in Velbert-Langenberg, Gladbeck West oder in Essen gewendet werden, damit die Folgefahrt wieder pünktlich abfahren kann. Ab dem 3. Februar greift auf der Linie S 9 ein Stabilisierungskonzept, meldet Abellio. Neue Wendezeiten in Wuppertal-Vohwinkel sollen zur Entspannung führen. Abellio, VRR und DB Netz bleiben weiterhin im Gespräch, um weitere Verbesserungen auch im Hinblick auf die Verlängerung der S 9 ab Mai 2020 zu erreichen.