Rosenmontag: Stadtverwaltung Gladbeck ab mittags geschlossen

Die städtischen Dienststellen sind am Rosenmontag, 24. Februar, ab 12 Uhr geschlossen. Die Schwimmzeit im Hallenbad endet um 11.30 Uhr; Kassenschluss ist an diesem Montag um 11 Uhr. Wie in der Vergangenheit werden die Müllabfuhr und – sofern erforderlich – auch der Winterdienst vom Zentralen Betriebshof sichergestellt. Der Wertstoffhof und die Verwaltung des Zentralen Betriebshofes sind allerdings auch nur bis 12 Uhr geöffnet.