Polizei warnt: Corona spielt Trickbetrügern in die Karten

Gladbeck. Betrüger nutzen die Corona-Pandemie, um an Geld und Wertgegenstände zu gelangen. Das sind die Maschen.

Betrüger nutzen die Corona-Pandemie, um an Geld und Wertgegenstände anderer Menschen zu kommen. Andreas Wilming-Weber, Sprecher der Kreispolizeibehörde Recklinghausen, überrascht das nicht. „Es geht den Tätern immer darum, in fremde Wohnungen zu gelangen“, sagt er. Dabei spiele ihnen aktuell das Virus in die Karten.

Neben den hinlänglich bekannten falschen Polizisten, vermeintlichen Handwerkern oder Mitarbeitern der Stadtwerke sind derzeit auch Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. Sie behaupten, sie müssten einen Abstrich für einen Covid-19-Test durchführen oder gar Geldscheine desinfizieren. Fremde in die Wohnung zu lassen, sollte unter allen Umständen vermieden werden, rät Wilming-Weber. Wer einen Verdacht schöpft, sollte die Polizei unter 110 verständigen. Tatsache ist: Es werden keine unangemeldeten Corona-Tests an der Haustür durchgeführt, bestätigt auch die Kreisverwaltung Recklinghausen. Im Kreis Recklinghausen würden Tests ohnehin nicht vom Gesundheitsamt, sondern vom DRK, den niedergelassenen Ärzten und den Kliniken durchgeführt, erklärt Kreissprecher Jochem Manz.

Betrüger geben sich auch als Angehörige aus, die sich mit Corona infiziert haben und finanzielle Hilfe benötigen

Eine neue Masche ist auch, sich am Telefon als infizierter Angehöriger auszugeben. In Ratingen zum Beispiel hat ein betagtes Ehepaar 27.000 Euro an eine vermeintliche Geldbotin der Klinik übergeben. Mit dem Geld sollte eine teure Spritze für den angeblich an Corona erkrankten Sohn bezahlt werden. Die „Schwiegertochter“ hatte sich bei den Senioren gemeldet. Erst als später der echte Sohn anrief, flog der Betrug auf.

Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber rät Söhnen und Töchtern, mit ihren Eltern über die Themen zu sprechen und sie für die Gefahren zu sensibilisieren. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Andreas Wilming-Weber bezeichnet es als schamlos, wie Kriminelle die Hilfsbereitschaft besonders älterer Menschen ausnutzen. Der Polizeisprecher rät Söhnen und Töchtern, mit ihren Eltern über die Themen zu sprechen und sie für diese Gefahren zu sensibilisieren.

Die Angst vor dem Virus wird ausgenutzt

Kriminelle nutzen die Angst vor dem Coronavirus auf vielfältige Weise aus. Auf Fake-Shops bieten sie medizinische Geräte und Atemschutzmasken an, die Kunden nie erhalten. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kursiert momentan zudem eine sogenannte „Corona-Karte“, die angeblich in Echtzeit angeben soll, wo Corona-Infektionen registriert worden sind.

Diese „Corona-Karte“ werde von Kriminellen als Lockmittel genutzt. Wird die Karte geöffnet, lädt im Hintergrund eine Schadsoftware, die Passwörter und Zugangsdaten am PC ausliest. Das Polizeipräsidium Recklinghausen warnt davor, Dateien, Anhänge oder Links von unbekannten Adressaten zu öffnen. Misstrauisch sollte man auch sein, wenn es sich um Anhänge in E-Mails von scheinbar offiziellen Stellen handele.