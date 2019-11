Gladbeck. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in mehrere Häuser in Gladbeck eingebrochen. Sie stahlen, Geld, Schmuck und eine Playstation.

Polizei meldet viele Einbrüche der vergangenen Tage

Bereits am vergangenen Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Rentforter Straße eingebrochen und haben Goldschmuck gestohlen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Der Einbruch geschah demnach in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr.

Unbekannte sind zudem am Samstagnachmittag über eine Terrassentür in ein Wohnhaus an der Bellingrottstraße eingebrochen. Sie durchsuchten alle Räume und flüchteten mit Geld, so die Polizei. Einen weiteren Einbruch melden die Beamten von der Landstraße. Dort haben Unbekannte eine Wohnungstür aufgebrochen und stahlen eine Playstation. In einem Wohnhaus an der Helmutstraße haben Einbrecher außerdem am Freitagnachmittag Geld und Schmuck gestohlen. Die Polizei bitte um Hinweise zu den Einbrüchen unter 0800/2361111.