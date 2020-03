PANO_Graffiti-Graffiti@DERWESTEN.xml

Im Schürenkamp-Tunnel reihen sich Schriftzüge und „Tags“ aneinander. Sprayer haben sich hier in Parolen, Symbolen und Namenskürzeln verewigt.

Gladbeck. Graffiti macht die Stadt gleichzeitig schöner und hässlicher. Die Aufklärungsrate bei Sachbeschädigungen durch Sprayer ist verschwindend gering.

Die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt 81 Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti brachten Betroffene in Gladbeck im Jahr 2015 zur Anzeige, davon wurden nur rund sieben Prozent aufgeklärt. Das sind 39 Fälle mehr als im Vorjahr und 77 mehr als im Jahr 2008. Soweit erfasst der Kriminalitätsbericht der Polizeistelle Recklinghausen die Straftaten in diesem Bereich – die Entwicklung vor Ort ist eindeutig.

„Es sind anteilig Fälle, wo ein Täter für mehrere Taten verantwortlich ist, der seine Tags oder Zeichen unerlaubt an öffentliche Flächen oder private Häuser sprüht“, sagt Polizeisprecherin Ramona Hörst. Die Motivation der Akteure sei häufig schwer einzuschätzen und die Aufklärung der einzelnen Straftaten manchmal schwierig.

Beseitigung vor allem bei politischen Botschaften

„Wir versuchen Zusammenhänge einzelner Taten aufgrund der Schriftzüge beziehungsweise der Tags zu erkennen“, erläutert sie. Das sei – was die Ermittlungen angeht – kein Geheimnis. Die Polizei sei aber vor allem auf Zeugenaussagen angewiesen. Wer einen Sprayer bemerkt, kann sich unter der Telefonnummer 110 melden. „Die Aussagen können zur Aufklärung und zum weiteren Vorgehen erheblich beitragen“, so Hörst.

Die Stadt schätzt den Anteil der illegalen Fälle nicht höher ein, als in den umliegenden Städten. „Wenn man durch die Straßen der Stadt geht, wird einem nicht viel auffallen“, sagt Martin Plischek vom Amt für Immobilienwirtschaft. Die Probleme mit den illegalen Sprayern hielten sich zumindest für die Stadt im üblichen Rahmen. Martin Plischek: „Ab und an gibt es schon mal Schmiererein an Fassaden oder Wänden.“ Die Beseitigung sei vor allem dort nötig, wo Themen mit den Graffitis angesprochen werden, die politische Einstellungen widergeben. Auch Symbole, die nicht mehr zeitgemäß sind, oder Schmiererein wie hässliche Schriftzüge müssten entfernt werden.

Sprayen als Kunstform

Klar ist: Graffitis können nicht nur Schmiererein sein, die entfernt werden müssen, sondern auch Kunstwerke, die legal von Malern an Gebäude gesprüht werden. „Wir haben erst kürzlich zwei Garagenhöfe an der Karl-Arnold-Straße 15 umgestalten lassen“, sagt Claudia Braczko vom runden Tisch Rentfort-Nord. „Die eine Garage zeigt jetzt eine Unterwasserwelt, auf der anderen ist ein Jungle abgebildet“, ergänzt sie. „Findet Nemo“ und „Der Löwe ist los“ seien die Themen der neuen, imposanten Farblandschaft.

Das bekannte Sprayerduo „Farbcombo“ hat sich auf dem Gelände der Norten-Wohnungsverwaltung ausgetobt. Die Graffiti-Kunstwerke stellen „Kunst im öffentlichen Raum“ dar; sie sollen zeigen, dass das Sprayen eine Form der Selbstverwirklichung und des künstlerischen Ausdrucks sein kann. Die Garagenhöfe werden am 25. Oktober um 16 Uhr eingeweiht.