Noch keine Störung aufgetreten

Laut Information von MineralPlus wird die Baustoffmischanlage in Gladbeck seit 1990 betrieben und unterliegt seit April 2010 den besonderen Vorschriften gemäß der Störfallverordnung, die der Gesetzgeber zum Schutz der Bürger und der Umwelt erlassen hat. Somit werden hier Abfälle mit gefährlichen, giftigen Stoffen offensichtlich seit bald zehn Jahren verarbeitet.

In der Baustoffmischanlage dürfen jährlich bis zu 250.000 Tonnen fein- und feinstkörnige Trockenstoffe zu mineralischen Bau-, Füll- und Versatzstoffen verarbeitet werden. Bei den eingesetzten Stoffen handelt es sich teils um umweltgefährliche Abfälle, die insbesondere aus Verbrennungsanlagen (Industrie, Müll) stammen.

Die Abfallstäube werden per Lkw angeliefert und mittels Druckluft in die großen Firmensilos gefördert. Über die Mischanlage werden auch giftige Trockenstoffe nach bestimmten Rezepturen aufbereitet, damit sie für die Endlagerung zulässig sind. Die fertigen Produkte werden in Silos zwischengelagert, um dann abtransportiert zu werden.

Laut Firmenangabe ist die Baustoffmischanlage mit einer hochwirksamen Entstaubungsanlage ausgerüstet, die die Abluft mehrstufig reinigt. Modernste Schutzvorkehrungen und Sicherheitsausrüstungen wie eine Überfüllsicherung, Überdruckschalter, Druckausgleichsventile und ständige Kontrollen gut ausgebildeter Mitarbeiter sorgten zudem für Sicherheit. Seit Inbetriebnahme sei keine relevante Störung aufgetreten.