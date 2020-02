Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narrensause mit langer Tradition

Der Pfarrkarneval von St. Johannes hat eine lange Tradition. Offiziell fand die erste Sitzung 1978, damals noch im Kolpinghaus, vor rund 350 Zuschauern, statt. Seit 1989 treten die Akteure in der Stadthalle auf. Zurzeit wirken etwa 70 Pfarr- und Gemeindemitglieder mit und organisieren ein dreieinhalbstündiges Programm.

Im April eines jeden Jahres wird das Motto für die kommende Session festgelegt und nach den Sommerferien beginnen die Proben. Nach der Premiere 2019, werden auch in diesem Jahr am Sonntag, 23. Februar, der Elferrat und die Aktiven von St. Johannes beim Schubkarrenumzug in Rosenhügel mitlaufen.