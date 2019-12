Gladbeck. Das Turmblasen in Gladbeck darf man einfach nicht verpassen. Es lockte auch diesmal wieder Tausende in die Innenstadt – zu Kakao und Glühwein.

Mit dem Turmblasen beginnt in Gladbeck die Weihnachtszeit

Das Turmblasen vom Sparkassenturm lockte trotz nasskalten Wetters auch in diesem Jahr wieder tausende Gladbecker in die Innenstadt. Kein Wunder, ist die Traditionsveranstaltung doch für viele der Auftakt der Weihnachtsfeiertage.

Das Turmblasen ist eine gute Gelegenheit, um alte Freunde zu treffen

Hier kommen auch fern der Heimat weilende Gladbecker zusammen, die ihre Familie besuchen und die Großveranstaltung nutzen, um alte Freunde wiederzusehen und ein paar gesellige Stunden miteinander zu verbringen. Die Bläser der Musikschule sorgten mit weihnachtlichen Weisen für eine festliche Stimmung. Zuvor hielt Bürgermeister Ulrich Roland, ebenfalls vom Turm aus, eine kleine Ansprache, in der er das Gladbecker Stadtjubiläum noch einmal Revue passieren ließt.

Dank der Lautsprecheranlage war das Traditionskonzert fast überall in Gladbeck zu hören. Und beim Weihnachts-Klassiker „Stille Nacht“ sangen so gut wie alle Besucher wie immer begeistert mit. Dazu gab’s natürlich auch wieder einen leckeren Glühwein oder Kakao – ausgeschenkt von den Mitgliedern der städtischen Musikschule. Erstmals verkauft auch im umweltfreundlichen „Gladbecher“. Und auch das hat schon eine lange Tradition: Nach dem Ende des Open-Airs-Konzerts feierten viele Gladbecker noch fröhlich in den Kneipen in der Innenstadt weiter.