Gladbeck. Drei Männer wollten helfen und erlitten wie das Opfer Verletzungen. Die Polizei stellte fünf Jugendliche aus Bottrop als Tatverdächtige fest.

Mehrere Angreifer schlagen und beleidigen einen Gladbecker

Ein 26-jähriger Gladbecker wurde am 22. November in Bottrop gegen 21.45 Uhr Opfer einer handgreiflichen Attacke. Nach Informationen der Polizei ging der Mann auf der Luise-Hensel-Straße mit Bekannten an einer größeren Menschengruppe – 15 bis 20 Personen – vorbei. Zunächst wurde der Gladbecker von ihnen beleidigt; später schlugen und traten die Mitglieder der Gruppe auf den 26-Jährigen ein.

Ein 33-Jähriger aus Herten, ein 41-Jähriger aus Bottrop und ein 32-Jähriger aus Oberhausen versuchten laut Polizeibericht, den Gladbecker zu schützen, dabei wurden sie ebenfalls leicht verletzt. Im Verlauf von Fahndungsmaßnahmen im Umfeld konnten fünf männliche Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren aus Bottrop als Tatverdächtige festgestellt werden. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht.