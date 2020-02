Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kooperation mit Unternehmen

Bei „Innovationcity Ruhr“ handelt es sich um ein Projekt, mit dem Stadtquartiere umfassend energetisch saniert werden sollen. Durch einen klimagerechten Umbau sollen die Kohlenstoffdioxid-Emissionen um die Hälfte verringert und die Lebensqualität gesteigert werden. Den Beginn machte das Pilotgebiet in Bottrop, Gladbeck folgte in den Jahren 2017/2018 im so genannten „Rollout“.

Das Innovationcity-Team in Gladbeck will im Jahr 2020 einen Schwerpunkt auf Gewerbetreibende legen. Für diese Zielgruppe sollen gezielt Angebote und Projekte entwickelt werden.

Geplant ist, Unternehmern neben der Sanierung des Gebäudebestands die Themen Energieeffizienz und Klimaanpassung näher zu bringen. Aspekte könnten unter anderem Stadtgrün und Starkregenvorsorge sein.

Zudem soll Elektromobilität verstärkt in den Fokus rücken. Vorgesehen seien die Einbindung in die Erstellung eines themenbezogenen Konzepts und Informationen zu Lastenrädern sowie Liefer- und Servicedienstleistungen. Eine Kernfrage, die sich Geschäftsleite stellen, so Fachmann Jürgen Harks: „Können sie ihren Fuhrpark elektrifizieren?“ Ein erster Workshop befinde sich bereits in Abstimmung mit Unternehmern.