Kommunalwahl Kommunalwahl: Briefwahlbüro in Gladbeck öffnet am Montag

Gladbeck. Erstmals ist das Briefwahlbüro in Gladbeck im Fritz-Lange-Haus eingerichtet. Es bleibt bis zum 11. September geöffnet.

Das Briefwahlbüro, erstmals im Fritz-Lange-Haus eingerichtet, öffnet am Montag, 17. August, seine Türen. Denn auch bei den Kommunalwahlen kann vorab per Brief gewählt werden. Die entsprechenden Unterlagen können online, per Post oder persönlich im Briefwahlbüro in Gladbeck beantragt werden. Es besteht besteht dort auch die Möglichkeit, sofort zu wählen.

Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich, so die Stadtverwaltung. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist verpflichtend. Das Briefwahlbüro ist bis zum 11. September zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis mittwochs 8 bis 16.30 Uhr; donnerstags 8 bis 17.30 Uhr; freitags 8 bis 12.00 Uhr; samstags 10 bis 12.30 Uhr, sowie Freitag, 11. September, 8 bis 18 Uhr.

Der Briefwahlantrag ist auf www.gladbeck.de abrufbar

Für Rückfragen steht das Team des Wahlbüros (99-2371 und -2456) zur Verfügung sowie im Briefwahlbüro die dortigen Mitarbeiter unter den Durchwahlen -2001, -2004 und -2005. Der Briefwahlantrag ist auf www.gladbeck.de abrufbar.

Die Deutsche Post liefert in den nächsten Tagen rund 56.000 Wahlbenachrichtigungen in Gladbeck aus. Insgesamt 112 gelbe Briefbehälter mit den Wahlsendungen werden Zug um Zug frühmorgens im Zustellstützpunkt an der Bottroper Straße angeliefert, so die Deutsche Post.