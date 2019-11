Klassikfestival: Katze Bartputzer besucht Kinder in Gladbeck

Außergewöhnlicher Besuch in der Kindertagesstätte Herz Jesu Zweckel: Ein vierköpfiges Ensemble des Europäischen Klassikfestivals gastierte dort mit dem neuen Schauspiel aus der Serie „Katze Bartputzer“, um für ein gemeinsames Europ zu begeistern. Die etwa 70 Kinder aus allen drei Gruppen drängten sich in die Turnhalle, wo sie von den ungarischen Musikern Zsuzsanna Kemény-Nagy (Gitarre, Trompete, Flöte, Percussion) und György Kemény (Geige, Mundharmonika) begrüßt wurden.

Mit ihrem ersten gemeinsamen Lied wecken sie die Katze Bartputzer (Nele Milas) aus ihrem Schlaf, diese stellt ernüchtert fest: „Mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe Hunger und mein bester Freund, der Kuckuck Simsala, ist auch nicht hier!“ Doch wie aus dem Nichts taucht Simsala (Jan Martin Müller) auf und erzählt von seiner letzten langen Reise: „Ich bin so begeistert von Europa, ich will alles davon sehen, hören und verstehen. Hoffentlich will Bartputzer mich dabei begleiten.“ Diese kann mit der Vorstellung von Europa jedoch gar nichts anfangen. Simsala hilft nach: „Wenn ich mich hier umsehe, hast du sehr viel mit Europa zu tun. Der Lego-Bausatz hier stammt aus Dänemark, deine Stofftiere aus Schweden, das Badetuch aus Deutschland und dein Lieblingsessen aus Italien.“ Bartputzer ist erstaunt: „Heißt das, ich muss mich gar nicht bewegen und Europa ist trotzdem da?“ Mit dem Lied „Schwäbsche Eisenbahne“ nehmen die vier ihr junges Publikum mit auf eine Zugfahrt durch Europa.

Weitere Abstecher nach Frankreich und Spanien folgen

Das erste, was sie an ihrer ersten Station hören, ist ein schon bekanntes Lied, aber in einer fremden Sprache. Kemény hift nach: „Das ist italienisch“. Weitere Abstecher nach Frankreich und Spanien folgen. Mit einem Blick auf den Lego-Bausatz stellt Kuckuck Simsala fest: „28 Länder in Europa haben sich zusammengeschlossen. Sie wohnen praktisch in einem Haus zusammen. Auch wenn alle verschiedene Sprachen sprechen, die meisten sprechen auch englisch und können miteinander sprechen.“

Gladbeck Europäische Werte vermitteln Seit 2011 reisen Teams des Europäischen Klassikfestivals durch Kindergärten im Ruhrgebiet und Münsterland und führen dort jedes Jahr eine andere Geschichte aus der Serie „Katze Bartputzer“ von Dr. Miriam Baghai-Thordsen auf - gefördert vom Landeseuropaministerium. Am selben Tag hatte das Ensemble dieselbe Geschichte morgens in der Kita Christus König in Schultendorf aufgeführt. Dies waren zwei der insgesamt 68 Aufführungen ihrer aktuellen Tournee. Auf diese Weise ermöglichst das Europäische Klassikfestival Kindern einen spielerischen Zugang zu Musik, Theater und europäischen Werten wie Vielfalt, Zusammenhalt, Akzeptanz und Freundschaft.

Der letzte Abstecher, begleitet von dem Lied „Eine Seefahrt, die ist lustig“, führt Katze Bartputzer und Kuckuck Simsala über das Meer bis nach Schweden. Von der Kälte im hohen Norden sind beide nicht gerade begeistert, aber sobald die vertrauten Klänge von „Hey, Pippi Langstrumpf“ zu hören sind, fühlen sie sich wie zuhause - die Kinder im Publikum offenbar auch.

Auch die Familien der zuschauenden Kinder kommen aus vielen verschiedenen Ländern

„Wo kommt ihr her?“, fragt das Team im Anschluss an diese Reise in die Runde. Von Marokko über Deutschland und die Türkei bis Ostasien sind viele Herkunftsländer im Publikum vertreten. „Aber heute sind wir alle kleine Europäer.“ Das gleichnamige Lied von Rolf Zuckowski folgt. Mit einem langen Applaus bedanken sich die Kinder und das Team der Kita für diese musikalisch-schauspielerische Reise durch Europa.

„Total schön. Man denkt, das Thema Europa wäre so kompliziert, gerade für Jüngere, aber sie springen darauf an“, stellte Kita-Leiterin Hiltrud Draba abschließend fest. „Und wenn sie nur mal daran denken, dass sie selbst schon mal in Spanien oder wo waren. Selbst dieses eine ganz junge Kind, von dem wir wussten, dass es unruhig werden könnte, war zuletzt ganz ruhig bei der Sache.“ Ähnliche Erfahrungen hat Jan Martin Müller schon in einer anderen Kita gemacht: „Wir haben mal ein autistisches Kind erlebt, dass normalerweise keine zwei Minuten ruhig zuhören kann, aber das hat sich unsere ganze Geschichte bis zum Schluss angehört.“