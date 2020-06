Klasse 5a vom Heisenberg-Gymnasium gewinnt NRW-Wettbewerb

Gladbeck. Mit dem kurischen Haff haben sich Schüler vom Heisenberg-Gymnasium in Gladbeck auseinandergesetzt. Dafür gab es einem Preis beim NRW-Wettbewerb.

Glückwunsch an die Klasse 5a vom Heisenberg-Gymnasium! Die 25 Schülerinnen und Schüler sind mit einem Landessiegertitel im 67. NRW-Wettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ ausgezeichnet worden. Darüber freut sich auch Lehrerin Karin Lamek, die das Projekt begleitet hat.

Den Preis gab es für die künstlerische Arbeit „Kurenwimpel, kurisches Haff und jede Menge Fragen“

Die Auszeichnung gab es für die künstlerische Arbeit „Kurenwimpel, kurisches Haff und jede Menge Fragen“. Ein Geldpreis in Höhe von 300 Euro kann nun in die Klassenkasse wandern. Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft gratulierte allen Preisträgern: „Die Wettbewerbsbeiträge zeigen das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an grenzüberschreitenden Erkundungen. Mit kreativen Ideen ist es ihnen hervorragend gelungen, das Wettbewerbsmotto mit Leben zu füllen.“

Die ausgezeichneten Beiträge sind in einer Wanderausstellung zu sehen

Die ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge werden in einer Wanderausstellung landesweit vorgestellt. Im Jahr 2021 steht der Schülerwettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ unter dem Motto „Traumhaftes Europa“. Die Einladung zur Wettbewerbsteilnahme richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der Grundschule in Nordrhein-Westfalen sowie an deutschsprachige Schulen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Weitere Informationen unter www.schuelerwettbewerb.eu.