Jeden Tag öffnet ein Fenster

24 große Fenster öffnen sich innerhalb der Aktion „Begehbarer Adventskalender“. Das erste geschmückte Fenster war am 1. Dezember eines an der Heilig-Kreuz-Kirche. Das letzte wird es am 24. Dezember gleich in dreifacher Ausfertigung geben: An den Kirchen St. Lamberti, Heilig Kreuz und St. Marien.

Vor allem aber werden Privathaushalte ein geschmücktes Fenster präsentieren und abends zum Umtrunk und zum Gespräch einladen. Gerade Menschen, die nicht unbedingt regelmäßig in die Kirche gehen, sollen mit der Aktion angesprochen werden.

Welches Fenster wo um 19 Uhr geöffnet wird, ist täglich in der WAZ zu lesen.