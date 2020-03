InnovationCity Gladbeck: Umweltmanagerin berät Bürger

Gladbeck. Die kostenlosen Informationsbesuche zu Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung werden bald auch in Rentfort-Nord möglich.

Gegenwärtig erhalten Anwohnerinnen und Anwohner der Straße In der Mark in der Stadtmitte Besuch von städtischen Sanierungsmanagern. Da ein großes Interesse an Beratungen zur energetischen Gebäudesanierung besteht, so die Stadtverwaltung, sollen Anwohnerinnen und Anwohner der Schwechater Straße ebenfalls die Möglichkeit zu einer energetischen Erstberatung erhalten.

Sophia Sprang von der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck und Severin Spätling von der InnovationCity Management GmbH informieren im Zeitraum vom 23. bis 27. März im Rahmen von Hausbesuchen über die Fördermöglichkeiten zur energetischen Sanierung in Wohngebäuden.

Die in Frage kommenden Haushalte werden vorab angeschrieben

In den nächsten Tagen werden die in Frage kommenden Haushalte mit einem persönlichen Brief über die Hausbesuche informiert, so die Stadt. In diesem Brief sollen die Anwohner detaillierte Informationen zu dem Gesprächsangebot erhalten, das die Fördermöglichkeiten im Rahmen des InnovationCity-Projekts erläutern soll.

Weitere Informationen gibt es bei der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck über Sophia Sprang unter 99-2351 und im Internet unter www.gladbeck.de/icity.