Informationen und Kontakt

Die Musikschule der Stadt Gladbeck hat ihren Sitz am Bernskamp 1. Die Verwaltung ist am besten zu folgenden Zeiten zu erreichen: montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Kontaktmöglichkeiten sind: 02043/97280, per Fax (02043/972828) und per Email (info@musikschule-gladbeck.de).

Das Unterrichtsangebot setzt bereits bei den Allerkleinsten an. Von „Musik von Anfang an“ bis zur Studienvorbereitung führen die Kurse.

Das Repertoire ist groß: Ballett, Jazz und Pop sowie Unterricht für Menschen mit Behinderungen, um nur einige Beispiele zu nennen – die Bildungsstätte hat Kurse für ganz unterschiedliche Interessensgruppen im Programm. Wer ein Instrument spielen lernen will, hat die Qual der Wahl – das Angebot reicht von A wie Akkordeon bis Z wie Zupfinstrumente.