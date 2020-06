In Gladbeck wohnen sechs Einkommens-Millionäre

Gladbeck Die Landesstatistiker haben die aktuellsten zur Verfügung stehenden Steuermeldungen ausgewertet. Gladbeck hat eine geringe Millionärsdichte.

Die Zahl der in Nordrhein-Westfalen lebenden Einkommensmillionäre ist im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf 5.279 gestiegen. In Gladbeck wurden sechs Einkommensmillionäre erfasst. Das statistische Landesamt NRW hat die aktuellsten zur Verfügung stehenden Lohn- und Einkommensmeldungen 2016 ausgewertet. Damit ergibt sich im Landesdurchschnitt eine Quote von rund drei Millionären pro 10.000 Einwohner (2015: 2,7). Gladbeck hat demnach eine unterdurchschnittliche Millionärsdichte von nur 0,8, bezogen auf die Einwohnerzahl.

Von allen 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden hatte Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss mit einer Quote von 16,9 die höchste Millionärsdichte. Düsseldorf lag als erste

Großstadt auf Platz 12 mit einer Quote von 7,6 (2015: 7,3). Im Kreis Recklinghausen leben insgesamt 78 Einkommensmillionäre (Quote 1,3) die meisten davon in Recklinghausen (30). Das weitere Städteranking: Dorsten (11), Marl (10), Gladbeck und Datteln (je 6), Castrop-Rauxel (5) und Haltern am See (4). Keine Einkommensmillionäre wurden für Herten, Oer-Erkenschwick und Waltrop erfasst.

Zum Vergleich: In der Nachbarstadt Bottrop leben 17 Einkommensmillionäre (Quote 1,4) in Gelsenkirchen sind es 23 (0,9) und in Essen 158 (2,7). Zusammen veranlagte Ehegatten wurden als ein Steuerpflichtiger gezählt.

