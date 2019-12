In Gladbeck müssen Senioren nicht allein Heiligabend feiern

Festliche Dekorationen, Weihnachtsmusik und ein Festessen: Die Heiligabend-Feier für Senioren im Fritz-Lange-Haus bot auch in diesem Jahr ein kulturelles und geselliges Programm. Verschiedene Musik- und Tanzdarbietungen versüßten den Gästen den Nachmittag ebenso wie das Gespräch mit den Tischnachbarn.

Etwa 100 Gäste waren ins Fritz-Lange-Haus gekommen

Bereits zum 34. Mal hatte die Seniorenberatung der Stadt zur Traditionsveranstaltung geladen, die sich ungebrochen großer Beliebtheit erfreut.

Die Feier am Nachmittag des Heiligabend im Fritz-Lange-Haus war wieder sehr gut besucht. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Etwa einhundert Seniorinnen und Senioren feierten mit ihren Bekannten, Freunden oder Nachbarn am Nachmittag des Heiligabends eine gemütliche und besinnliche Weihnachtsfeier. „Viele bekannte Gesichter sitzen heute hier, aber auch Leute, die bisher kaum Angebote der Seniorenberatung angenommen haben, heißen wir herzlich willkommen“, erklärte Ulrich Hauska, Abteilungsleiter „Senioren und Gesundheit“, der die Feier in diesem Jahr zum zehnten Mal ausrichtete.

An Heiligabend nicht alleine sein

An Heiligabend sollte niemand allein zuhause sitzen müssen. Im Fritz-Lange-Haus erwartete die Besucher stattdessen ein bunter Nachmittag, der alte Traditionen wiederaufleben und die Hektik des Weihnachtstrubels außen vor ließ. „Eine so große Feier mit vielen Programmpunkten bedeutet auch einen großen Aufwand. Das Besondere ist, dass sich dann so viele Leute einbringen und in gewisser Weise auch auf ihre eigene Feier verzichten“, betonte Hauska den Einsatz der vielen freiwilligen Helfer. „Diese Veranstaltung gehört schon fest zur Gladbecker Kulturlandschaft und ist einmalig im Umkreis“, stellte der Abteilungsleiter heraus.

„Gut, dass die Stadt Gladbeck so etwas anbietet“

Dem stimmte auch Inge Bludau zu, die zum ersten Mal Heiligabend im Fritz-Lange-Haus feierte. „Gut, dass die Stadt so etwas anbietet. Das gibt es zum Beispiel in Bottrop nicht“, erklärte die Seniorin, die mit ihrer Nachbarin aufmerksam das Unterhaltungsprogramm verfolgte.

Die Jugendlichen der städtischen Musikschule spielten Weihnachtslieder. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nach Ansprachen von Ulrich Hauska und Bürgermeister Ulrich Roland, der die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen, die diese Feier ermöglichen, und den Einsatz für die Gladbecker Senioren lobte, folgte ein abwechslungsreiches Kulturprogramm: Traditionelle und moderne Weihnachtslieder, die Bläser der Musikschule vortrugen, animierten die vielen Gäste zum kräftigen Mitsingen. Mal langsame, mal schnelle Tanzeinlagen der Theatergruppe „Sonnenstrahlen“ boten „was fürs Auge und fürs Herz“, wie Hauska die Gruppe ankündigte.

Auch die Weihnachtsgeschichte durfte natürlich nicht fehlen

Natürlich durfte an Heiligabend auch die Weihnachtsgeschichte nicht fehlen – einmal im biblischen Original und einmal in einer abgewandelten und humoristischen Version, die den Senioren eine ganz neue und lustige Seite der bekannten Geschichte zeigte. „Einfach ein tolles Angebot für Senioren: Man kann den Abend in guter Gesellschaft statt vielleicht allein zuhause verbringen.

Gladbeck Letzte Weihnachtsfeier für Ulrich Hauska Für Ulrich Hauska, Abteilungsleiter „Senioren und Gesundheit“ und einer der Organisatoren der Feier, war diese Heiligabendfeier die zehnte und letzte in seinem Berufsleben. Im kommenden Jahr geht Hauska, der sich seit vielen Jahren für die Belange der Gladbecker Senioren einsetzt, in den Ruhestand. Die Gäste dankten Hauska mit lautem Applaus für das große Engagement für die Senioren der Stadt.

Die Feier lebt von der Freude der Senioren und dem Engagement der vielen Freiwilligen“, betonte auch Stephanie Janus, Sachgebietsleitung unter anderem für Senioren. Wie für viele Senioren gehöre die Feier im Fritz-Lange-Haus auch für sie schon fest zu Heiligabend dazu. „Nach der Arbeit geht es dann zur Familienfeier“, erklärte die Organisatorin, ergänzte jedoch „Arbeit kann man das hier aber kaum nennen – es ist vielmehr ein nettes und geselliges Zusammensein.“