Hitze: RWW bittet Bürger um sorgsamen Umgang mit Wasser

Gärten sollten in den Morgenstunden bewässert werden, rät die RWW.

Gladbeck. RWW bittet Bürger in Gladbeck um einen sorgsamen Umgang mit Wasser. Reserven sollen nicht knapp werden. Diese Hitze-Tipps hat das Unternehmen.

Die Sommerhitze wird uns auch in den kommenden Tagen noch erhalten bleiben. Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) bittet daher alle Bürger um einen „schonenden und sorgsamen Umgang mit Waser“.

An Wasserreserven für kritische Situationen denken

Denn sollte auch weiterhin nur wenig Regen fallen, werde der Wasserverbrauch wohl hoch bleiben, wenn es um das Bewässern von Gärten oder das Auffüllen von Pools geht. Um dann auch in kritischen Situationen noch ausreichend nasse Reserven zur Verfügung zu haben, sollten einige wichtige Regeln beachtet werden, so das Unternehmen.

Schon das Garten-Bewässern oder Nachfüllen von Pools am Morgen helfe, der gerade in den Abendstunden erwartungsgemäß hohen Nachfrage entgegenzuwirken. Ohnehin sei ja laut Aussagen von Garten-Experten morgens die beste Zeit zum Bewässern: Es ist noch kühler, das Wasser ist bis mittags versickert. Pflanzen können es aufnehmen, wenn sie es am meisten benötigen. Wässert man abends, bleiben Boden und die Blätter noch lange feucht. Ideale Bedingungen für Pilzerkrankungen und Schnecken, die es dunkel und feucht mögen.

Diese Städte werden von RWW mit Trinkwasser versorgt

Die RWW beliefert neben Gladbeck auch noch die Städte Mülheim, Oberhausen, Bottrop, Dorsten, Reken und Velen sowie Teile von Raesfeld, Gescher und Schermbeck mit Trinkwasser.