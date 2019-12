Gladbecker Mediziner: Noch macht die Grippeimpfung Sinn

Nasskaltes Schmuddelwetter drückt nicht nur auf die Stimmung – es erhöht auch die Gefahr, sich den einen oder anderen Infekt einzufangen. „In Gladbeck kämpfen viele Menschen nach wie vor mit einer Erkältung. Vor einigen Tagen kamen dann auch noch einige Fälle von Noroviren hinzu“, erklärt auf Anfrage der WAZ Apothekersprecherin Dorothee Pradel.

Die AOK warnt aktuell vor Noroviren

Oft sei es ja der Fall, dass man den einen Infekt gerade überstanden habe, ums sich dann direkt die nächsten Viren einzufangen. „Der Körper ist eben noch geschwächt, und das erhöht die Gefahr der Ansteckung“, so die Apothekerin. Auch die AOK warnt aktuell vor Noroviren. Sie verursachen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall – und sind hochansteckend. Anstecken könne man sich zwar das ganze Jahr über, aber im Herbst und Winter komme es eben besonders häufig vor.

Noch hat vor allem die Erkältungswelle Gladbeck fest im Griff, sagt Apothekersprecherin Dorothee Pradel. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

„Aktuell befinden wir uns immer noch in der Haupterkältungszeit, die Wartezimmer sind voll mit hustenden und verschnupften Menschen“, sagt Dr. Gregor Nagel, Vorsitzender des Gladbecker Ärztenetzes. Mit Brech-Durchfall hätten auch einige Patienten zu kämpfen. „Von einer Noroviruswelle ist aber bei uns hier in der Stadt noch nichts zu spüren“, so der Mediziner.

In Bayern wurden bereits erste Fälle von Influenza gemeldet

Nagel warnt allerdings vor der Grippewelle, die um die Jahreswende auch diese Region erreichen könnte. In Bayern seien schon erste Fälle der Influenza, die durchaus lebensbedrohlich sein kann, registriert worden. „Noch ist aber Zeit, sich gegen die Grippe impfen zu lassen“, sagt der Mediziner. Vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken und allen Personen, die beispielsweise beruflich viel Kontakt mit anderen Menschen haben, rät er sogar ganz ausdrücklich dazu. Die Impfung gegen die saisonale Grippe müsse jedes Jahr erneuert werden. Und das rechtzeitig vor beginn der Grippesaison, da es zwei bis drei Wochen dauere, bis der Schutz voll aufgebaut sei.

Bei Noroviren ist die Ansteckungsgefahr sehr groß. Am besten die Erkrankten bleiben ein, zwei Tage im Bett.. Foto: AOK/hfr. / WP

An Gastroenteritis, der von Noroviren verursachten Entzündung des Magen-Darm-Traktes, sind im vergangenen Jahr im Kreis Recklinghausen laut AOK 573 Menschen erkrankt. Und auch für diese Erkrankung gelte: Da, wo viele Menschen aufeinander treffen, sei die Ansteckungsgefahr besonders groß. Also in Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern beispielsweise. Besonders betroffen seien Kinder und ältere Menschen.

Mit Kindern sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen

Ob man sich eine Magen-Darm-Grippe oder tatsächlich einen Norovirus eingefangen hat, der Unterschied sei leicht zu spüren, sagt Dorothee Pradel: „Bei Noroviren geht es einem richtig schlecht. Da überlegt man eigentlich gar nicht lange, sondern sucht möglichst rasch einen Arzt auf.“ Dringend geboten sei der Arztbesuch, erklärt die Apothekersprecherin, wenn Kinder sich angesteckt haben. „Kinder trocknen viel schneller aus als Erwachsene, und bei Noroviren ist der Flüssigkeitsverlust enorm. Auch bei älteren Menschen sei Vorsicht geboten.

Gladbeck Hygieneregeln beachten Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, sollten Räume regelmäßig gelüftet werden. Bei der Pflege eines Erkrankten und bei Reinigungsarbeiten sollten Einmalhandschuhe und Einmaltücher verwendet werden. Benutzte Wäsche bei mindestens 60 Grad waschen. Die Hygieneregeln sind auch dann noch zu beachten, wenn die Symptome bereits abgeklungen sind. Die Noroviren werden in der Regel noch bis zu 14 Tage nach einer akuten Erkrankung mit dem Stuhl ausgeschieden.

Die Infektion bei Noroviren, so die Krankenkasse, verlaufe in der Regel kurz und heftig: Sie beginne plötzlich mit Erbrechen oder starkem Durchfall. Betroffene fühlten sich schwach und matt, hätten oft Bauch-, Kopf- und Gliederschmerzen, gelegentlich leichtes Fieber. Übertragen würden die Viren durch Schmierinfektion von Mensch zu Mensch oder verunreinigte Gegenstände. Die Erreger können auch über die Luft durch kleine Tröpfchen übertragen werden. Um niemanden anzustecken, sollten die Betroffenen deshalb bis zwei Tage nach Abklingen der Symptome möglichst abgeschirmt bleiben.