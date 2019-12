Ein Mann wendet Gewalt an und ballt die Faust (Symbolbild).

Polizeibericht Gladbeck: Zwei Räuber überfallen Mann in der Stadtmitte

Gladbeck. Die Tat ereignete sich am frühen Abend im noch belebten Gladbecker Stadtzentrum. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am frühen Donnerstagabend ist ein Mann (37) am Rand der Gladbecker Fußgängerzone überfallen worden. Die Täter gingen den Gladbecker an, stießen ihn zu Boden und raubten ihm die Geldbörse.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 18 Uhr. Die Räuber nutzten in dem dann noch stark frequentierten Stadtzentrum offenbar den Vorteil der früh einbrechenden Dunkelheit. Sie entnahmen der Geldbörse das Bargeld, ließen diese dann fallen und flüchteten unerkannt in Richtung Horster Straße.

Der Geschädigte Gladbecker kann die Täter nicht näher beschreiben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter 0800/2361 111.