Gladbeck. Im Tierheim in Gelsenkirchen werden auch Gladbecker Tiere aufgenommen. Der jährliche Zuschuss der Stadt Gladbeck erhöht sich jetzt.

Gladbeck: Zuschuss für Gelsenkirchener Tierheim erhöht sich

Der jährliche Zuschuss der Stadt Gladbeck an das Tierheim in Gelsenkirchen erhöht sich in diesem Jahr auf 53.000 Euro. In dem Tierheim in der Nachbarstadt werden auch Gladbecker Tiere aufgenommen. Dafür überweist die Stadt Gladbeck aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Trägerverein des Tierheims einen jährlichen Zuschuss.

Im vergangenen Jahr waren dies 51.000 Euro, in diesem Jahr ist der Betrag auf 53.000 Euro angestiegen. Für das Jahr 2021 ist eine weitere Steigung auf dann 55.000 Euro fest vereinbart, so die Stadtverwaltung. Auch der Gladbecker Tierschutzverein bekommt seit 2017 jährlich 6000 Euro und damit fast das Doppelte des vorher geleisteten Beitrages von 3500 Euro, so die Verwaltung weiter.