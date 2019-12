Gladbeck. Das Bistum Essen bietet per Online-Karte die Möglichkeit, nach Weihnachtsgottesdiensten zu suchen. Eine interaktive Karte zeigt die Angebote auf.

Gladbeck: Weihnachts-Gottesdienste per Online-Karte finden

Die Messe an Heiligabend vor dem Abendessen oder nach der Bescherung feiern? Das Krippenspiel mit der ganzen Familie am Abend oder speziell für Kinder am Mittag ansehen? Wer wissen möchte, welche katholischen Gottesdienste es in seiner Region des Bistums Essen an den Weihnachtstagen gibt, kann ab sofort auf einer Online-Karte danach suchen.

An rund 300 Standorten im Bistum Essen gibt es an den Weihnachtsfeiertagen wieder mehr als 1000 Gottesdienste, darunter Krippenspiele, Krippenfeiern, Christmetten, Wortgottesdienste, Heilige Messen, Hochämter und Festmessen mit Chor. Wer wissen möchte, wann und wo in den insgesamt 27 Städten des Ruhrbistums die Weihnachtstage christlich gefeiert werden, kann ab sofort eine Onlinesuche starten: Auf einer interaktiven Karte unter weihnachten.bistum-essen.de sind alle katholischen Kirchen, Kapellen sowie einige Krankenhäuser und Seniorenheime verzeichnet.