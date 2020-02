Gut besucht war der Feierabendmarkt zur Gladbecker Kneipennacht im Mai 2019 (Bild). Diese Kombi wird es auch in dieser Saison am 15. Mai wieder geben.

Gladbeck. Der erste Feierabendmarkt findet am 24. April statt. Ab dann laden die Händler wieder regelmäßig zum Verweilen auf den Willy-Brandt-Platz ein.

Gladbeck: Vorbereitungen für Feierabendmarkt-Saison laufen

Die Vorbereitungen für die Feierabendmarkt-Saison in Gladbeck laufen auf Hochtouren, so Veranstalter Martin Fries. Fest steht bereits, dass ein neuer Händler mit dabei sein wird. Die Verhandlungen mit zwei weiteren laufen noch.

Beim ersten Feierabendmarkt im April spielt die Gruppe „LOFX“

Der erste Feierabendmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Neuen Rathaus findet am 24. April statt. Musikalische „Unterstützung“ wird es von der Gruppe „LOFX“ geben. In diesem Jahr soll der Markt im Zeitraum April bis Oktober immer am letzten Freitag eines jeden Monats stattfinden.

Hinzu kommen die Märkte zum Warm-up der Kneipennacht am 15. Mai und dem Zapfenstreich der Hofer Schützen, der am 7. August über die Bühne gehen soll. Auch bei der beliebten „Umsonst & draußen“-Party im August werden die Händler ihre Stände aufbauen. Letzter Kombi-Termin in 2020 ist dann am 23. Dezember das traditionelle Turmblasen.

Immer in der Zeit von 16 bis 21 Uhr - bis auf eine Ausnahmen

Die Feierabendmärkte finden immer in der Zeit von 16 bis 21 Uhr statt, eine Ausnahme bildet nur der 7. August. Da laden die Händler von 16 Uhr bis Mitternacht zum Verweilen an den Ständen ein. Dank einer ganzen Reihe lokaler Sponsoren wird es auch in dieser Saison wieder viel Musik auf den Märkten geben. Das freut Veranstalter Fries ganz besonders.