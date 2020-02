Gladbeck: „Viktoria“ lässt die Stadt weitgehend ungeschoren

Gladbeck. Sturmtief „Viktoria“ fegte kräftig über Gladbeck, richtete aber keine nennenswerten Schäden an. Die Feuerwehr fuhr nur wenige Einsätze.

Das Sturmtief „Viktoria“, das Schäden in Nordrhein-Westfalen anrichtete, ließ Gladbeck nach Auskunft der Feuerwehr weitgehend ungeschoren. Die Kräfte fuhren lediglich drei Einsätze wegen der Folgen starker Windböen.

An der Boystraße in Brauck war ein Baum umgeknickt, den die Feuerwehr Gladbeck beiseite räumte. In der Stadtmitte an der Barbarastraße hatte der Sturm einige Dachpfannen heruntergeweht. Ansonsten sei es ruhig geblieben. Nennenswerte Schäden blieben demnach aus.