Polizei Gladbeck: Unbekannte zerstechen Reifen an vier Fahrzeugen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in Gladbeck auf einem Firmenparkplatz an der Horster Straße an vier Autos insgesamt fünf Reifen zerstochen. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von schätzungsweise 250 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.