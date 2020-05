​Unbekannte haben in Gladbeck auf dem Spielplatz an der Kurt-Schumacher-Straße die Kette einer Schaukel durchgesägt.

Spielplatz Gladbeck: Unbekannte sägen Schaukel-Kette auf Spielplatz an

Gladbeck. Die Zerstörung in Gladbeck auf einem Spielplatz an der Kurt-Schumacher-Straße bedeutet eine Gefahr für Kinder. Der ZBG bittet um Aufmerksamkeit.

Dem Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) wurde am Montag mitgeteilt, dass die Kette einer Schaukel des Spielplatzes an der Kurt-Schumacher-Straße angesägt wurde. Diese bewusste Beschädigung stelle eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder dar, wenn die Zerstörung nicht frühzeitig bemerkt werde.

Gladbeck: Der ZBG musste schon 2019 massive Beschädigungen feststellen

„Wenn beim Schaukeln eine Kette reißt, kann das zu schweren Verletzungen führen“, so der ZBG. Bereits im vergangenen Jahr sei es zu massiven Beschädigungen auf dem Spielplatz an der Kurt-Schumacher-Straße und an der Berliner Straße gekommen. Unbekannte seien unter anderem mit einer Akku-Säge und einem Bolzenschneider zu Werke gegangen.

Bretter des Holzgerüstes wurden ab- und Sitzbänke durchgesägt. Die Täter rissen eine Wippe aus der Verankerung, durchschnitten die Kette einer Schaukel und durchtrennten die Halteanker in den Spielnestern.

Um zu vermeiden, dass weitere Spielgeräte beschädigt werden, bittet der ZBG die Bevölkerung, besonders aufmerksam zu sein. Mutwillig beschädigte Spielgeräte sollten schnellstmöglich gemeldet werden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wendet sich an den Zentralen Betriebshof (02043 992799).