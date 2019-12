Gladbeck: Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

Einbrecher sind am späten Sonntagnachmittag in eine Wohnung in Gladbeck eingestiegen.

Unbekannte sind am späten Sonntagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hirschberger Straße eingebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Dazu traten die Einbrecher eine Tür auf. Ob die Unbekannten aus der Wohnung etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.