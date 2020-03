Gladbeck: Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in einen Kindergarten eingebrochen. Was sie stahlen, ist noch unklar. Auch in einen Verkaufswagen wurde eingebrochen.

Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in einen Kindergarten an der Straße Frochtwinkel eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf, so die Polizei. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie etwas stahlen, ist laut Polizei noch unklar.





In der Nacht zu Sonntag hebelten Unbekannte zudem die Tür zu einem Verkaufswagen auf, der an der Tunnelstraße steht. Auch dort steht noch nicht fest, ob die Einbrecher etwas stahlen. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.