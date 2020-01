In gleich drei Wohnungen sind Unbekannte in Gladbeck eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind am Freitag und Samstag in Gladbeck in drei Wohnungen eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Geld.

Gladbeck: Unbekannte brechen in drei Wohnungen ein

Die Polizei meldet vom vergangenen Freitag und Samstag insgesamt gleich drei Wohnungseinbrüche. Unbekannte sind am Samstag in der Zeit von 12 bis 14 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Glatzer Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie die Wohnungstür auf. Sie stahlen Geld, so die Polizei.

Freitagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedenstraße eingestiegen waren. Sie durchsuchten alle Räume. Ob sie etwas stahlen, ist laut Polizei aber noch unklar.

Keine Beute in leerstehender Wohnung gemacht

Ebenfalls am Freitagnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte in eine leerstehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Boystraße eingebrochen waren. Die Täter hatten die Tür eingetreten und waren so in die Wohnung gelangt. Sie flüchteten ohne Beute. Hinweise zu den drei Einbrüchen nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate entgegen unter 0800/2361111. http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel,_Bilder_und_Videos_aus_Gladbeck{esc#225920485}[teaser]