Gladbeck: Unbekannte brechen in Büroräume ein

Unbekannte sind in Gladbeck in Büro- und Geschäftsräume eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in Büro- und Geschäftsräume eingebrochen. Die Einbrecher hebelten Fenster auf und stahlen Geld.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch Fenster zu Büro- und Geschäftsräumen an der Dorstener Straße in Gladbeck aufgehebelt und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und stahlen Geld, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800/2361111. http://Gladbeck-_Stellen_Sie_hier_Ihrem_Viertel_ein_Zeugnis_aus!{esc#228482667}[news]