Gladbeck: Unbekannte brechen Fahrausweisautomaten auf

Am Bahnhof Gladbeck-Ost haben Unbekannte einen Fahrausweisautomaten aufgebrochen. Sie beschädigten den Automaten so sehr, dass ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist, so die zuständige Bundespolizei auf Nachfrage. Der Aufbruch geschah in der Nacht zu Donnerstag zwischen 2 und 3 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gestört wurden. Denn: „Die Geldkassette aus dem Automaten wurde nicht entwendet“, so ein Polizeisprecher.

Kriminaltechniker der Bundespolizei sicherten vor Ort Spuren. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Aufbruch und fragt: Wer hat in den Nachtstunden des 2. Januar zwischen 2 und 3 Uhr verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im Bereich des DB-Haltepunktes Gladbeck-Ost bemerkt? Hinweise erbittet die Bundespolizei unter 0800/6888000 oder aber an jede andere Polizeidienststelle.