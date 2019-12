Gladbeck. Vandalismus: Im Rathaus in Gladbeck haben Unbekannte ein Feuerwerk gezündet. Dabei zerstörten sie eine Toilette und beschädigten ein Waschbecken.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Unbekannte beschädigen mit Böllern Rathaustoilette

Ein besonders dreister Fall von Vandalismus hat sich am vergangenen Sonntag direkt am Rathaus ereignet: In der Zeit von 16.15 bis 19 Uhr wurde im Bereich der Herrentoiletten verbotenes Feuerwerk gezündet. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Dadurch wurde die komplette Toilette zerstört, das Waschbecken beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von 750 Euro, die Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zwischenzeitlich ist die Anlage wieder instand gesetzt worden.