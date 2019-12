Unbekannte sind am Wochenende in Gladbeck in drei Wohnhäuser eingebrochen.

Gladbeck. In drei Wohnhäuser sind Unbekannte am Wochenende in Gladbeck eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Schmuck und Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gladbeck: Unbekannt brechen in drei Wohnhäuser ein

Die Polizei meldet drei Einbrüche vom Wochenende. Unbekannte haben am Freitagabend die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Steinstraße aufgebrochen. Sie stahlen eine Play Station mit vier dazugehörigen Spielen und einen Laptop. Am Sonntagnachmittag traten Unbekannte die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hirschberger Straße ein. Ob die Täter etwas stahlen ist, ist laut Polizei noch unklar. Über eine aufgebrochene Haustür stiegen Einbrecher am Samstag zwischen 16.30 und 17.15 Uhr in ein Wohnhaus auf der Holbeinstraße ein. Sie stahlen Geld und Schmuck. Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter 0800/2361 111.