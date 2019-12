Das „Trio Elementi“ spielte in der Stadthalle in Gladbeck.

Das Forum Deutscher Musikhochschulen glänzte mit viel Gefühl und einer doppelten Uraufführung in Gladbeck. Junge Künstler aus Essen überzeugten

Gladbeck: „Trio Elementi“ gibt ein Konzert für alle Sinne

Etwas traurig schaute der künstlerische Leiter Heinrich Menning am Dienstagabend in den Saal der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Zum Konzert in der Reihe „Forum Deutscher Musikhochschulen“ waren nur rund hundert Zuhörer gekommen. „Auf jeden Fall beglückwünsche ich jeden, der hier ist. Heute abend wird es etwas ganz Besonderes geben.“

Ein Konzertgenuss für alle Sinne Und Recht hatte er. Das „Trio Elementi“ der Folkwang Universität der Künste aus Essen, Caroline Frey (Violine), Cornelia Briese (Violoncello) und Benedikt ter Braak (Klavier), präsentierte ein außergewöhnlich innovatives Programm. „Aus der Alten, Neuen Welt – Hochkultur, Beatkultur und Volkstümlichkeit“, ein etwas sperriger Titel, hinter dem sich ein Konzertgenuss für alle Sinne versteckte. Los ging das Konzert mit dem „Trio über irländische Volksmelodien“ von Frank Martin von 1925. Drei Sätze, durchzogen von typisch gälischen Wendungen, betörend einfach und doch vielschichtig bei intensiverer Betrachtung. Das „Trio Elementi“ spielte nicht nur hochkarätig die traumhaften Klangbilder, sondern bediente durch passende Aufnahmen von Rebecca ter Braak, Fotografin und Videokünstlerin, auch das Auge. Auf der Großleinwand eingeblendet ein grünes Tal der „Highlands“, die rasanten Streicher- und Pianoläufe ließen den Wind spüren. Ein seufzendes Cello unterstrich die Nebelschwaden über einem Bergsee. Benedikt ter Braaks Kompositionen sprechen die menschliche Emotionalität an Benedikt ter Braaks Kompositionen nehmen Beats und elektronische Hörgewohnheiten mit, sprechen die menschliche Emotionalität an. „State of Flux“, in doppelter Hinsicht eine Uraufführung, denn auch der Film zur Komposition wurde bis dato nie gezeigt. Eine pulsierende Faust, unverkennbar die Physionomie eines Herzens. Es zitterte zum Puls des Cellos, zur Percussion auf den Flügelkorpus, zum Ziehen des Bogens über die Violinen-Saiten. Weitere Nachrichten Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck Die Hand auf dem Bildschirm verdoppelte sich, öffnete sich unter den zupfenden Rhythmen und einzelnen Klaviertönen zu geometrischen Figuren, bis sie sich, unter dem rasanter werdenden Spiel zu erotischen Organen wandelte. Eine Symbiose von Musik und visueller Darstellung, die beiden Sinnen gerecht wurde. Fantastisch. Nach der Pause präsentierte das „Trio Elementi“ Antonin Dvoraks Opus 90, genannt „Dumky“, sechs schwelgerische Sätze, basierend auf elegischem, slawischem Trauergesang. Eine absolut gelungene Konzeption und virtuose Durchführung.