Gladbeck: Trauerhallen auf Friedhöfen sind wieder geöffnet

Gladbeck. Die Trauerhallen in Gladbeck sind wieder geöffnet. Doch die Nutzung in der Corona-Krise ist an Auflagen gebunden. Das gilt es zu beachten.

Die Trauerhallen auf den Gladbecker Friedhöfen sind ab sofort wieder geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Allerdings gilt es, einige Regeln zu beachten.

Der Sicherheitsabstand muss in der Trauerhalle, auf dem Friedhof und während des Trauerzuges eingehalten werden

In der Trauerhalle, auf dem Friedhof und während des Trauerzuges muss grundsätzlich ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Die Abstandsregeln gelten laut der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung nicht für folgende Gruppen: Familien, also Verwandte in gerader Linie (Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder), in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen, die Begleitung von minderjährigen und unterstützungsbedürftigen Personen. In der Trauerhalle dürfen in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen nebeneinander sitzen. Alle übrigen Personen müssen einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen bzw. Personengruppen einhalten. Hier sind mindestens zwei Stühle frei zu lassen. Entsprechende Vorkehrungen sind getroffen.

Nach der Trauerfeier muss zuerst die Trauergesellschaft die Halle verlassen

Aufgrund der räumlichen Verhältnisse muss zur Gewährleistung des Mindestabstandes bei Sargbestattungen nach der Trauerfeier zunächst die Trauergesellschaft die Trauerhalle verlassen. Anschließend wird der Sarg herausgetragen. Es stehen keine Stehplätze zur Verfügung. Die Emporen sind für Trauergäste gesperrt. Es dürfen sich nur so viele Trauergäste in der Trauerhalle aufhalten, wie Sitzplätze unter Einhaltung der Abstandsregelung zur Verfügung stehen.

Die Anzahl der Sitzplätze ist in allen städtischen Trauerhallen unterschiedlich. Es müssen für jede Trauerfeier Anwesenheitslisten vom Bestatter ausgefüllt werden. In den Trauerhallen ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle anwesenden Personen verpflichtend, mit Ausnahme des Trauerredners vorne am Rednerpult. Eine Abschiednahme in den Aufbahrungsräumen bleibt bis auf weiteres nicht möglich.