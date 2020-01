Gladbeck: Textilreinigungen stellen sich auf Konkurrenz ein

Die Überlegung, dass künftig auch Rewe und der Drogeriemarkt dm schmutzige Wäsche annehmen werden, beunruhigt Inhaber von Textilreinigungen vor Ort. „Ich befürchte, dass ein Teil der Kunden abwandern wird“, sagt Frank Scheelke, Inhaber der gleichnamigen Textilreinigung in Zweckel.

Auch Ali Ergün, der gleich zwei Schnell-Reinigungen in der Innenstadt betreibt (eine im City-Center und eine an der Rentforter Straße), geht davon aus, dass ein solches Angebot von Rewe und dm eine große Konkurrenz sei. „Dann können wir unsere Geschäfte zumachen“, sagt er in einer ersten Reaktion.

In den vergangenen Jahren haben ohnehin viele Reinigungen geschlossen, so der 50-Jährige. „Das ist kein Geschäft mehr für die Zukunft.“ Die Menschen trügen heute seltener als früher Anzüge oder Wollmäntel, die sie dann zur Reinigung brächten. Und: „Menschen, die wenig Geld haben, werden ihre Kleidung nicht bei uns abgeben.“ Er selbst könne seine Geschäfte nur noch aufrecht erhalten, indem er und seine Frau selbst viel im Laden ständen.

Viele Kunden wollen beraten werden

Frank Scheelke, ausgebildeter Textilreiniger, hingegen stellt derzeit noch fest, dass immer mehr Kunden zu ihm kommen. „Viele wollen beraten werden. Das sind ja auch zum Teil hochwertige Stücke, die die Kunden abgeben.“ Die Überlegungen von Rewe und dm will er jetzt erst einmal abwarten. „Ich werde das im Auge behalten“, kündigt Scheelke an. Er geht davon aus, dass er von den Unternehmen angesprochen werde, ob er die abgegebenen Stücke reinigen wird. „Denn einer muss es ja machen.“

Bereits seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, schmutzige Wäsche auch über Online-Plattformen abholen und sich gereinigt wieder liefern zu lassen. Daran beteiligt sich Scheelke nicht. Er liefert und holt Wäsche seiner Kunden zwar auch ab. „Aber zu unseren Zeiten.“ Und nicht, wie bei den Online-Anbietern, zu frei wählbaren Zeiten.

Ali Ergün: Die Preise sind so tief wie möglich

Ali Ergün sieht die Wirtschaftlichkeit der Pläne kritisch. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Wenn Rewe und dm die Reinigung noch günstiger anbieten als wir, gibt es gar keine Gewinnspanne mehr. Wenn wir günstiger sind, kommen die Kunden zu uns.“ Allerdings sei er schon so günstig, dass er mit den Preisen nicht noch weiter heruntergehen könne. „Auch die ganzen Hilfsmittel wie Folien, Tüten und Bügel werden immer teurer“, begründet Ergün.

Scheelke bemängelt, dass einige Betriebe bereits zu Kampfpreisen arbeiteten. „Es gibt Anbieter, die deutlich günstiger sind als wir.“ Allerdings gebe es auch Qualitätsunterschiede.

Familienbetrieb konzentriert sich auf gewerbliche Kunden

Nicklas Hegemann, Inhaber der Wäscherei Hegemann, sieht die Ankündigung von Rewe und der Drogeriemarktkette dm nicht als Bedrohung für sein Unternehmen. „Das Privatkunden-Geschäft ist seit rund zehn Jahren eh im Rückgang“, sagt der 28-Jährige. Daher habe sich der Familienbetrieb auf gewerbliche Kunden konzentriert. Hotels und Gastronomen zählen heute zu Hegemanns Hauptkunden. Er wäscht viel Arbeitskleidung. Monatlich zählt er etwa 20 bis 30 Privatkunden und 50 Gewerbekunden, letztere aber mit deutlich größeren Aufträgen als die Privatkunden.

Hegemann ist der Auffassung, Konkurrenz belebt das Geschäft. Er habe sich mit Qualität und Verlässlichkeit einen guten Namen gemacht. Die Frage sei, wer für die Supermärkte und Drogeriemärkte die schmutzige Wäsche reinigen würde. „Ich zweifel an der Qualität“, sagt Hegemann. Seine Kunden kämen gerne zu ihm. „Und das nicht, weil ich der Günstigste bin“, so der Unternehmer, der die Wäscherei in dritter Generation führt.