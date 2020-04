Gladbeck: Teile der Kichhhellener Straße sicherer für Radler

Gladbeck Im Bereich der A-31-Anschlussstelle wurden nach der Fahrbahnsanierung besondere Radfahrstreifen angelegt. Die Stadt will die Maßnahme ausdehnen.

Pünktlich zum Start der Radverkehrssaison haben der Landesbetrieb Straßen.NRW sowie die Stadt die Situation des Rad- und Fußverkehrs auf der Kirchhellener Straße in Höhe der A-31-Anschlussstelle verbessert. Das war möglich geworden durch die Sanierung des Fahrbahndecke, die der Landesbetrieb in den vergangenen Wochen zwischen der Uechtmannstraße (Quälingskurve) und der Forststraße (bereits Kirchhellen) durchgeführt hat.

Die Kirchhellener Straße erhielt in dem Bereich auf beiden Seiten größere , abgesicherte Bereiche für die Radfahrer und Fußgänger. Die Fläche für den Autoverkehr wurden dagegen verkleinert. Die Stadt und der Landesbetrieb verbinden damit die Hoffnung, mehr Menschen zu ermutigen, häufiger das Fahrrad für tagtägliche Erledigungen zu nutzen. Die Kirchhellener Straße ist ohnehin für den Radverkehr eine wichtige, überregionale Alltagsroute und als solche auch im Gladbecker Radverkehrsnetz enthalten.

Seitenbereich ist deutlich getrennt von der Fahrbahn für Autos

Das Ergebnis entstand aus der engen Zusammenarbeit von Straßen.NRW mit Planern der Gladbecker Stadtverwaltung und dürfte Vorbildcharakter für Maßnahmen an Bundes- und Landesstraßen - nicht nur auf Gladbecker Stadtgebiet - haben, heißt es in einer Mitteilung. Ganz im Sinne einer „protected bikelane“ sei der Seitenbereich durch eine doppelte Linie und Sperrflächen von der Fahrbahn deutlich getrennt, zudem stehen in einem engen Abstand von 15 Metern Leitpfosten in den Sperrflächen. Im unmittelbaren Brückenbereich konnten aus technischen Gründen keine Leitpfosten gesetzt werden.

Neben einer deutlichen optischen Wirkung für Autofahrer habe sich damit vor allem das Sicherheitsgefühl der Radfahrer und zu Fußgängern deutlich verbessert, ist man sich im Planungsamt sicher. Piktogramme signalisieren dabei an den vorhandenen Zufahrten und verteilt auf der Gesamtstrecke, dass dieser geschützte Bereich ausschließlich Radfahrern und Fußgängern vorbehalten ist.

Stadt will die Sicherungsmaßnahme bis zur Josefstraße ausdehnen

Die Stadt Gladbeck begrüßt sowohl die Initiative des Landesbetriebs zu einer solchen Maßnahme, als auch die Bereitschaft, vor Ort in enger Abstimmung mit der örtlichen Fachplanung eine gemeinsam getragene optimale Lösung zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Stadt werde sich dabei in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb um eine Fortführung der Maßnahme bis zur Ecke Berliner-/Josefstraße bemühen, um diese wichtige Verbindung zwischen Kirchhellen und Gladbeck für den Radverkehr weiter zu stärken. Kurz nach Ostern soll die Maßnahme abgeschlossen werden, indem noch die letzten Leitpfosten gesetzt werden.