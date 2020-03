Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in Gladbeck an der Uechtmannstraße aufgenommen.

Einbruch Gladbeck: Täter dringen in ein Heilpraktisches Zentrum ein

Gladbeck. Einbrecher hebelten in Gladbeck ein Fenster in einem Haus an der Uechtmannstraße auf. Ob sie Beute machten, ist unklar.

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster auf, um in ein Heilpraktisches Zentrum an der Uechtmannstraße einzusteigen. Nach Angaben der Polizei öffneten die Einbrecher mehrere Schränke.

Darüber hinaus brachen die Täter auch ein Bürotür auf. Ob sie etwa mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

