Sven Pistor tritt am 1. April in der Gladbecker Stadthalle auf.

Comedy Gladbeck: Sven Pistor kommt am 1. April in die Stadthalle

Gladbeck. Sven Pistor kommt nach Gladbeck. Mit seinem aktuellen Programm „Pistors Fußballschule – Vollpfosten Reloaded!!!“ tritt er in der Stadthalle auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Sven Pistor kommt am 1. April in die Stadthalle

Sven Pistor kommt mit seinem aktuellen Programm „Pistors Fußballschule – Vollpfosten Reloaded!!!“ in die Stadthalle. Dort tritt er am Mittwoch, 1. April, auf. Beginn ist um 20 Uhr. Pistor ist damit mit seinem fünften Programm auf den Theaterbühnen unterwegs. Nach „Alles Vollpfosten!“ gibt es wieder voll auf die Zwölf, heißt es in der Ankündigung. „Es muss sein, anders ist Fußball nicht mehr auszuhalten“, sagt Pistor.

In seinem neuen Programm glänze Sven Pistor als Chronist des Wahnsinns. Frei nach Schalkes Klaus Täuber sei es nun an der Zeit, „Köpfe mit Nägeln“ zu machen. Pistors Bühnenshow ist eine wilde Fußballreise in Wort und Bild, zwischen Poesie und Fankultur, so die Ankündigung.

Pistor fordert sein Publikum auch zum Spiel heraus

Gespielt wird übrigens auch. Pistor fordert das Publikum heraus. Denn was wäre ein Fußballabend ohne ein echtes Klugscheißer-Quiz?

Der Eintritt kostet 24 Euro (zzgl. Gebühren, auf allen Plätzen). Tickets gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße 53. Die Kasse öffnet montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr. Online gibt es Karten unter www.gladbeck/kulturveranstaltungen oder über das Kartentelefon unter .